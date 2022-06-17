"الجبير" يترأس وفد المملكة بمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ

ودعا الجبير إلى العمل بشكل جاد على استجابة دولية مشتركة وفاعلة، وحشد جميع الجهود لمواجهتها، والأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها الدول الأقل نموًّا، ودعمها لمواجهة الآثار السلبية لسياسات التغير المناخي، دون إعاقة تنميتها المستدامة.