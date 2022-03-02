"الجبير" يستقبل سفير البرازيل بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمملكة

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير مارسيلو ديلا نينا، في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية، متمنيًا له دوام التوفيق.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير خالد السحلي.

كما استقبل "الجبير" في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد، الذي ودع بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى المملكة.

وثمن الجهود الطيبة التي بذلها السفير أوصاف سعيد في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية الهند، متمنيًا له دوام التوفيق.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير خالد السحلي.