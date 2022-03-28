"الجبير" يستقبل وزيرة خارجية السويد

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند.
وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وأيسلندا إيناس الشهوان، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.