"الجبير" يستقبل وزيرة خارجية السويد

وحضر الاستقبال، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وأيسلندا إيناس الشهوان، ومدير عام الإدارة الأوروبية سلطان بن خزيم.