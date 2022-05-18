"الجبير" يستقبل وفد الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

واستعرض الوزير "الجبير" خلال الاستقبال سياسة المملكة الخارجية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار على الأصعدة كافة، بعد ذلك أجاب عن أسئلة واستفسارات الوفد حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.