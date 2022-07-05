"الجبير" يشكر الجماعة الكاريبية على دعم طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 203

أقامت مجموعة منظمة الجماعة الكاريبية (caricom) على هامش اجتماعها الـ43 على مستوى القادة في مدينة باراماريبو (عاصمة جمهورية سورينام)، غداء عمل مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير.
وأعرب عن شكر المملكة لكافة دول المجموعة على دعمها لاستضافة الرياض لإكسبو 2030، كما جرى بحث العلاقات بين المملكة والمجموعة وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الاستثمار للتواصل مع المستثمرين بدر بن إبراهيم البدر، والوفد المرافق له.
وحضر وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في مدينة باراماريبو، الجلسةَ الافتتاحية الـ43 لقادة منظمة الجماعة الكاريبية (CARICOM)؛ وذلك بدعوة من جمهورية سورينام (رئيسة الدورة الحالية).