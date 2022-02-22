"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية كولومبيا ويستعرض العلاقات الثنائية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة بوغوتا، نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة مارتا لوسيا راميريز، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية كولومبيا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا غير المقيم وليد بن عبدالله مقيم.