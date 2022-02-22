السعودية

"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية كولومبيا ويستعرض العلاقات الثنائية

تبادلا وجهات النظر في عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية
"الجبير" يلتقي وزيرة خارجية كولومبيا ويستعرض العلاقات الثنائية
صحيفة سبق الالكترونية
صحيفة سبق الالكترونية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في العاصمة بوغوتا، نائبة رئيس جمهورية كولومبيا وزيرة الخارجية السيدة مارتا لوسيا راميريز، وذلك خلال زيارته الرسمية لجمهورية كولومبيا.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كولومبيا غير المقيم وليد بن عبدالله مقيم.

وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل الجبير
وزيرة خارجية كولومبيا

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org