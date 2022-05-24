"الجبير" يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي ويبحث أوجه التعاون الثنائي

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة، اليوم، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم النائب كريس ستوارت والنائب جاي ريسكنثالر والنائبة ليسا مكلين.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين، وبحث أوجه التعاون القائم بينهما في شتى المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.
حضر اللقاء، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ومدير عام فرع وزارة الخارجية في منطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي.