"الجبير" يلتقي وفد الكونجرس الأمريكي ويبحث أوجه التعاون الثنائي

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في جدة، اليوم، بوفد من أعضاء الكونجرس الأمريكي، ضم النائب كريس ستوارت والنائب جاي ريسكنثالر والنائبة ليسا مكلين.