الجدران تجف ويحمد أكل البقول.. "الحصيني": "تويبع" وأمطار ورياح

وأردف: "يقول الشاعر: يدب في أثنائه دبرانهـا فلا هو مسبوق ولا هو لاحق"؛ حيث تزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر، وفيه حر الانصراف، حيث تقول العرب "لا حر إلا بعد الانصراف" وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.