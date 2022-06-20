الجدران تجف ويحمد أكل البقول.. "الحصيني": "تويبع" وأمطار ورياح

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب المراصد متوقع اليوم الإثنين أجواء من حارة إلى حارة جداً نهاراً على معظم المملكة والخليج، معتدلة فجراً.
وأضاف "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر": رياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاءٍ من القصيم والمدينة المنوّرة وسواحل تبوك ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان وأجزاءٍ من الإمارات وعُمان، ومتوقع أمطار متفاوتة على أجزاءٍ من المرتفعات والربع الخالي".
وتابع: "اليوم الإثنين موسم التويبع يظهر فيه نجم واحد وهو الدبران ومدته 13 يوماً، وهو النجم الثاني من نجوم فصل الصيف، تجف فيه الجدران ويحمد فيه أكل البقول، ويستعمل فيه كل بارد رطب، فيه أطول نهار وأقصر ليل ثم يبدأ الليل في الزيادة وينعدم ظل الزوال، وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل".
وأردف: "يقول الشاعر: يدب في أثنائه دبرانهـا فلا هو مسبوق ولا هو لاحق"؛ حيث تزرع الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر، وفيه حر الانصراف، حيث تقول العرب "لا حر إلا بعد الانصراف" وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.