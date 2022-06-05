"الجدعان" يدعو لوضع خطة عاجلة للتعامل المبكر مع تحديات الأمن الغذائي

وبَيَّنَ أنَّ الظروفَ والمتغيراتِ التي تواجهُ المسيرة التنموية في العالم بأكمله والعالم الإسلامي بشكل خاص، تتطلبُ استمرار العمل على تعزيز العمل المؤسسي والتكاملي لدى البنك ومؤسساته، ووضع مؤشرات أداء تُسهم في متابعة وتقييم مستوى أداء المجموعة، بالإضافة إلى دعم الاستدامة المالية؛ بهدف تمكين المجموعة من تحقيق أهدافها التنموية في العالم الإسلامي، فضلاً عن تعزيز العمل على بناء القدرات البشرية والفنية للمجموعة.