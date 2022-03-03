الجديدة لا تعجبه.. تعرّف على الموسيقى التي يفضل سماعها ولي العهد

أكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حواره مع مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية أنه يفضل سماع الموسيقى القديمة وأيضاً الاستماع إلى الموسيقى الوطنية من مناطق مختلفة، مشيراً بأن الموسيقى العربية الجديدة لا تعجبه بالرغم أن بعض الأعمال منها جديدة.

وأجاب سموه على سؤال "أتلانتك" حول جلب الترفيه الغربي .. قائلاً: كما تعلمون جزء من نوعية الحياة، ولذلك حينما نحاول إقناع المواهب بالمجيء إلى هنا، ونحاول إبقاء الموهبة السعودية في السعودية نفسها، وإبقاء المستثمرين السعوديين في السعودية، وإقناع المستثمرين الأجانب.

وأضاف: نحاول الوصول إلى هدف مائة مليون سائح بحلول 2030م، حيث ارتفع العدد من حوالي ستة ملايين في عام 2016 إلى 17.5 مليون سائح في 2019م؛ فيجب علينا أن نوفر لهم جميع البنى التحتية كالمشاريع والفنادق والمنتزهات وغير ذلك، والبرامج والفعاليات المتنوعة، بغض النظر عن كونها في الرياضة، أو الثقافة، أو الموسيقى، أو أيًّا كانت، فعلى المرء أن يجلب أفضل ما هو موجود ليتأكد من أن يصل إلى هذا الهدف السياحي، والهدف الرياضي، والهدف الثقافي، إذ يجب أن نعمل على هذه الأهداف جميعًا، لتحقيق ما يعادل 10% إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي للسعودية في 2030م.