"الجزائية المتخصصة" تحدد موعدًا بديلًا للدعوى ضد معكفي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظرًا لتغيب المتهم عادل أحمد أحمد عمر معكفي، يمني الجنسية، بموجب رخصة الإقامة رقم "4156926158" عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 21/ 11/ 1442هـ، وتاريخ 06/ 03/ 1443هـ، وتاريخ 10/ 05/ 1443هـ، وتاريخ 19/ 07/ 1443هـ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد تقرر تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 09/ 10/ 1443هـ، الساعة التاسعة والربع صباحًا.

وتأمل المحكمة من المدعَى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة "3" من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة "9" من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.