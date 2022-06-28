"الجضعي" يتفقّد سير أعمال "الغذاء والدواء" في الحج

تفقّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، اليوم، سير العمل في مقر الهيئة بمكة المكرمة، وذلك ضمن مشاركتها في موسم حج العام الحالي.