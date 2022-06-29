"الجضعي" يستعرض جهود "الغذاء والدواء" عند منافذ دخول الحُجاج

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة تعمل في منافذ دخول الحُجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ إذ تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافة إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.