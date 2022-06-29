"الجضعي" يستعرض جهود "الغذاء والدواء" عند منافذ دخول الحُجاج

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، أن الهيئة تعمل في منافذ دخول الحُجاج الجوية والبرية والبحرية وصولًا إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة؛ إذ تتولى أعمال الرقابة والتفتيش على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وتقديم برامج التوعية، وإعداد الدراسات الميدانية، إضافة إلى المشاركة في اللجان المشتركة خلال موسم الحج.
وأوضح "الجضعي"، خلال استقبال مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل له في مقر الإمارة بجدة اليوم، أن هيئة الغذاء والدواء جهزت جناحين توعويين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة؛ لتنفيذ برامجها التوعوية بـ12 لغة؛ بهدف توعية ضيوف الرحمن بما يضمن لهم سلامة المنتجات الغذائية والدوائية والأجهزة الطبية.
واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن أعمال الهيئة الرقابية خلال حج هذا العام فيما يتعلق بفسح الأغذية والأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعاينة واردات بعثات الحج الطبية والمستلزمات الطبية مع الحُجاج، وكذلك أعمال التفتيش التي تشارك بها الهيئة مع الجهات الحكومية لضمان سلامة المنتجات الغذائية.
وتُنظِّم "الغذاء والدواء" حلقات نقاش بالتعاون مع أمانتَيْ منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لتوعية العاملين في المنشآت الغذائية ومطابخ الإعاشة المعنية بتقديم الوجبات لحجاج بيت الله الحرام.