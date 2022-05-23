"الجضعي" يلتقي مستثمرين بريطانيين من المهتمين بالاستثمار في سوق الغذاء والدواء بالمملكة

التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة أخيراً، عدداً من الرؤساء التنفيذيين للشركات البريطانية ورجال الأعمال وممثلين عن القطاع الخاص.
وناقش اللقاء التحديات والعوائق التي قد تواجه المستثمرين في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، كما استعرض التسهيلات وحزم المبادرات التي تقدمها "الهيئة" لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على إزالة كل العقبات التي قد تتسبّب في إعاقة عمل المنشآت، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.
وأكّدت الهيئة أهمية جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الدوائية عبر تعزيز حماية الملكية الفكرية للمستحضرات الصيدلانية المبتكرة، ورفع مستوى الشفافية في إجراءات التسجيل، وتعزيز مستوى الثقة بإجراءات حماية الملكية الفكرية، والعمل على زيادة عدد الشركات العالمية المبتكرة التي تقوم بالتصنيع الكامل لعديد من مستحضراتها في المصانع المحلية، أو المصانع التي أسّستها تلك الشركات في المملكة.
وفي إطار ذلك اجتمع الرئيس التنفيذي للغذاء والدواء مع وزير الدولة للتجارة الدولية في المملكة المتحدة رانيل جاياواردينا، وجرى خلال الاجتماع التأكيد على بذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون في مجالي الغذاء والدواء انطلاقًا من عمق العلاقات التي تجمع البلدين.