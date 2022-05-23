"الجضعي" يلتقي مستثمرين بريطانيين من المهتمين بالاستثمار في سوق الغذاء والدواء بالمملكة

وناقش اللقاء التحديات والعوائق التي قد تواجه المستثمرين في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية، كما استعرض التسهيلات وحزم المبادرات التي تقدمها "الهيئة" لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على إزالة كل العقبات التي قد تتسبّب في إعاقة عمل المنشآت، انسجامًا مع رؤية المملكة 2030.