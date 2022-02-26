"الجطيلي": هدية خادم الحرمين من المصاحف تتوج جهود القيادة في خدمة مسلمي تايلاند

أكد القائم بأعمال السفارة السعودية في مملكة تايلاند عصام بن صالح الجطيلي، أن هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله- لمسلمي "مملكة تايلاند" والتي تم توزيعها اليوم هي تتويج لحرص القيادة الرشيدة يحفظها الله على المسلمين في شتى أنحاء العالم ومنهم مسلمو تايلاند.

ونوه "الجطيلي" في تصريح خاص لـ"سبق" بمناسبة تسليم وزارة الشؤون الإسلامية اليوم لأكثر من 50 ألف نسخة من المصاحف الشريفة لمملكة تايلاند، بجهود سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله، في عودة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين والتي توجت بزيارة دولة رئيس الوزراء في مملكة تايلاند للسعودية في ٢٥ يناير 2022م، حيث حظيت هذه الزيارة بترحيب من القيادة يحفظها الله.

وأضاف "الجطيلي" أن "المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز- طيب الله ثراه - تشرفت بحمل لواء الإسلام وخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتبذل في سبيل ذلك الغالي والنفيس"، مؤكدًا أنه انطلاقاً من الريادة العالمية لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم فقد أنشأت المملكة العربية السعودية مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي ينتج ملايين النسخ من المصاحف وتوزع حول العالم بالمجان وهو عمل كبير ومفخرة للجميع.

وفي الختام قدم القائم بأعمال سفارة المملكة في تايلاند، شكره وتقديره لمقام وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي تابع شخصياً سير وصول هذه الهدية الملكية الغالية لمملكة تايلاند تحقيقًا لرؤى وتطلعات القيادة الرشيدة، كما قدم شكره للحكومة التايلندية والمؤسسات والجمعيات الإسلامية لتعاونهم في تسهيل المهمة، سائلًا الله أن يوفق الجميع لكل خير وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم.