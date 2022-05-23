"الجعويني" يلتقي المتدربين المدعومين من "هدف" للعمل في مشروع البحر الأحمر

التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، خلال زيارته مشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك، عدداً من متدربي ومتدربات الدفعة الأولى ضمن مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير.