"الجعويني" يلتقي المتدربين المدعومين من "هدف" للعمل في مشروع البحر الأحمر

التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني، خلال زيارته مشروع البحر الأحمر في منطقة تبوك، عدداً من متدربي ومتدربات الدفعة الأولى ضمن مشروع شركة البحر الأحمر للتطوير.
وأكد، خلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر جون باغانو، أهمية تنمية القدرات البشرية واستثمارها بما يتوافق مع متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية.
وأشاد، خلال اللقاء، بحماس وطموح وشغف المتدربين والمتدربات للانضمام إلى العمل في مشاريع الشركة السياحية للإسهام في وضع المملكة على خريطة السياحة العالمية عبر قطاع سياحي مستدام وأكثر مرونة.
وتتيح البرامج التدريبية التي يشارك "هدف" في دفع تكاليفها، الفرص أمام الكوادر الوطنية للعمل في أكثر الوجهات السياحية المتجددة والواعدة في العالم.
وكان مدير عام الصندوق قد وقّع الأسبوع الماضي مع الرئيس التنفيذي للشركة، اتفاقية الدفعة الثانية لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية من خلال تنفيذ برامج تدريبية مرتبطة بالتوظيف لألف مستفيد ومستفيدة.