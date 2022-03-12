"الجعيد": أحكام القتل تأخذ وقتها للتأكد من عدم ظهور أدلة جديدة

وتابع لـ"سبق": "يعمل نساء ورجال وزارة الداخلية على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المختصة -ومنها رئاسة أمن الدولة- على حماية الوطن ومقدراته المالية والبشرية والمعنوية من أيدي العابثين، وإن صدور هذا البيان في هذا التوقيت يؤكد استقلالية الشأن السعودي القضائي الداخلي، ويرسّخ السيادة السعودية على كل الأصعدة التي لا نساوم عليها أبدًا".