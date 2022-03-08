"الجعيد": السعودية أشبه بورشة قانون يبلور تشريعاتها ولي العهد

واختتم: "وجاء النظام بتغييرات عديدة؛ ومن أبرز بنوده: الخاطب لا يسترد الهدايا، لا مساس برواتب الزوجة، المهر حق للمخطوبة، عدم سماع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين، لا مساومة على حضانة الأطفال، لا قبول لدعاوى نفي النسب بعد ثبوته، إيقاف التنكيل المتعمد من أحد لآخر، لا مساومة على حضانة الأطفال، النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين دين ممتاز مقدم على غيره من الديون، فإذا كانت هناك أي إشكالية قانونية قدمت النفقة على غيرها في أي مطالبات مالية أو قانونية".