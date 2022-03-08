"الجعيد": السعودية أشبه بورشة قانون يبلور تشريعاتها ولي العهد

قال أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة الدكتور أصيل الجعيد: إن أقل ما يقال عن المملكة اليوم أنها أكبر ورشة قانونية في العالم، فقد سنت عشرات القوانين واللوائح في فترة قصيرة لتلافي أي فراغ تشريعي محتمل، ولأن الرؤية الوطنية ٢٠٣٠ رؤية طموحة يقودها شاب سعودي بدأ عمله القانوني من هيئة الخبراء كباحث قانوني؛ فمن الطبيعي أن نشهد تطورات لا يقوم بها ويبادر إلا رجل القانون هو سيدي ولي العهد.
وأوضح الدكتور الجعيد لـ"سبق" أنه صدر اليوم نظام الأحوال الشخصية متزامنًا في يوم المرأة العالمي وتوقيت الصدور، هذا يدل دلالة عميقة قانونية وحقوقية أننا في زمن المساواة بين المرأة والرجل، وأننا نتطور نحن للأفضل برغبة داخلية منا للتطور، لا بأي دافع آخر. هذا النظام يرسخ وينظم الحقوق بين الرجل والمرأة ويجعل معاملاتهما المدنية تستقر، ومتى استقرت الحقوق والمعاملات فإن هذا سوف ينعكس على الحياة الاجتماعية بشكل عام والعلاقة الزوجية بشكل خاص".
وتابع: "فلا مكان فيها للظنون في الحقوق والواجبات، والنظام واضح وصريح، وكذلك وزير العدل مشكور وجه بإنهاء قضايا الأحوال الشخصية في أسرع وقت ممكن في غضون أسابيع بعد أن كانت أشهرًا، وهذا قد يجعل العلاقة الزوجية بين الطرفين تستقر فالحقوق والواجبات والنظام واضح بشأنهم".
واختتم: "وجاء النظام بتغييرات عديدة؛ ومن أبرز بنوده: الخاطب لا يسترد الهدايا، لا مساس برواتب الزوجة، المهر حق للمخطوبة، عدم سماع دعوى نفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين، لا مساومة على حضانة الأطفال، لا قبول لدعاوى نفي النسب بعد ثبوته، إيقاف التنكيل المتعمد من أحد لآخر، لا مساومة على حضانة الأطفال، النفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين دين ممتاز مقدم على غيره من الديون، فإذا كانت هناك أي إشكالية قانونية قدمت النفقة على غيرها في أي مطالبات مالية أو قانونية".