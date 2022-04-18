الجفالي مرسيدس – بنز تتألق في حفل إفطارها السنوي

وقدم رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات الأستاذ باسم ولي شكره نيابة عن كافة منسوبي الشركة لجميع الحضور في حفل الإفطار لتلبية الدعوة ومشاركتهم اللحظات السعيدة في ليلة رمضانية مميزة. وتابع قائلاً: "نسعد في كل عام بأن نحظى بشرف دعوة واستقبال هذه الكوكبة المتميزة من الإعلاميين والمؤثرين المهتمين بقطاع السيارات في المملكة لنلتقي في أجواء رمضانية بعيدة عن إطار العمل وشؤونه التي تطغى على لقاءاتنا في الأوقات الأخرى، لذلك نحرص على أن تكون ليلة خاصة من كافة النواحي من حيث المكان والفعاليات المصاحبة ذات الطبيعة والنكهة الرمضانية، وإن شاء الله تتجدد هذه اللقاءات في أعوام عديدة مقبلة والجميع يتمتع بالصحة والعافية فوق أرض وطننا وتحت ظل قيادته الرشيدة".