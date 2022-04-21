"الجلاجل": الوضع الصحي للمعتمرين والزوار مُطمئن ولم تُسجل بينهم أي تفشيات وبائية

وقال إن الوزارة جندت أكثر من 18 ألفًا من القوى العاملة لخدمة المعتمرين والزوار، مشيرًا إلى أنه تم خلال العشرين يومًا من الشهر المبارك خدمة أكثر 7200 معتمر من خلال مراكز طوارئ ومستشفى الحرام ومستشفيات العاصمة المقدسة، كما تم إجراء 36 عملية جراحية طارئة، و291 غسيلاً كلويًا، و20 قسطرة.