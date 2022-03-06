"الجلاجل" لأبطال الصحة: كنتم خط المواجهة الأول مع الفيروس.. تصديتم له بشجاعة لحماية مجتمعكم

من جهة ثانية، قال وزير الصحة في تغريدة بحسابه الرسمي في "تويتر": ‏واجهنا في المملكة الجائحة بنجاح وتجاوزنا متحور أوميكرون الأسرع انتشاراً دون أن نضطر لإغلاق أي نشاط، وهذا بعد فضل الله نتيجة وعيكم بأهمية التحصين، مؤكداً أنه يأتي رفع الاحترازات كخطوة على مشارف انتهاء الجائحة لنعود متقاربين بعد تباعد.. أدام الله علينا الصحة والأمان.