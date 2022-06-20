"الجلاجل" يؤكد دعم المملكة لجهود مواجهة التحديات الصحية

أكد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن جائحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، قد أثرت بشكل كبير وسلبي في العديد من الأنظمة الصحية القائمة، وبناءً على ذلك ولضمان فعالية الأنظمة المستدامة في معالجة آثار هذه الجائحة؛ فإن العالم بحاجة إلى التركيز على بناء وتقوية الأنظمة والأدوات العالمية، وتعزيز اللوائح الصحية الدولية، ومنهجية "الصحة الواحدة"، وضمان التمويل المستدام لجهود الاستعداد والوقاية والاستجابة لمخاطر الأمن الصحي العالمي.