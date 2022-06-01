"الجلاجل" يتفقّد المرافق الصحية بجدة ويلتقي المرضى المنوّمين

وفي مستشفى الملك فهد، زار عدداً من الأقسام الحيوية الداخلية للمستشفى مثل الطوارئ والعناية المركزة، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن خدماتها، ووقف على احتياجات المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.