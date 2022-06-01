"الجلاجل" يتفقّد المرافق الصحية بجدة ويلتقي المرضى المنوّمين

قام وزير الصحة فهد الجلاجل، بجولة تفقدية شملت عدداً من المرافق الصحية بمحافظة جدة، حيث بدأت الجولة بزيارة لمجمع الملك عبدالله الطبي، تفقّد خلالها مختلف أقسام المجمع بدءاً من الطوارئ وأقسام التنويم، إلى جانب قسم الخدمات الطبية المساندة.
والتقى المرضى المنوّمين واطمأن على سير الخدمات المقدمة لهم، واستمع إلى مقترحاتهم ومرئياتهم.
كما تفقّد مشروع مستشفى التخصصي للولادة والأطفال بشمال جدة، حيث اطلع على الأعمال المنجزة، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن آخر مستجدات سير العمل من المشرفين على المشروع.
وفي مستشفى الملك فهد، زار عدداً من الأقسام الحيوية الداخلية للمستشفى مثل الطوارئ والعناية المركزة، واستمع إلى شرحٍ مفصّل عن خدماتها، ووقف على احتياجات المستشفى، واطمأن على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المواطنين والمقيمين.
وحثّ العاملين في هذه المرافق على تلمُّس احتياجات المرضى وتلبية متطلباتهم، والعمل على تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لهم.