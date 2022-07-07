"الجلاجل" يقف على سير العمل في منشآت خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة

ويُقدّم الخدمات بالمجمع في الوقت الحاضر ثلاثة أقسام رئيسة وهي: مركز الطب الشرعي بمكة؛ ويقدم الخدمات الخاصة بالطب الشرعي، وفي حال حدوث أي حالة طارئة أو أزمة نتج عنها وفيات كثيرة خارج موسم الحج، وإدارة شؤون الوفيات بصحة مكة المكرمة، ويقدم الخدمات المتعلقة بالوفيات ومنها الإشراف على ثلاجة وفيات الطب الشرعي وعمل التحنيط على مدار العام، كما أنه يتابع عمل أقسام الوفيات بمستشفيات مكة المكرمة، والفريق الطبي الشرعي الذي يتعامل مع الحالات الطارئة أو الزمة نتج عنها وفيات كثيرة أثناء موسم الحج.