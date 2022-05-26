"الجلاجل" ينوّه بمساهمات المملكة على صعيد دعم الصحة العامة

وعلى هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية، عقد وزير الصحة عدة لقاءات جانبية الْتقى فيها وزراء الصحة في كل من: (إندونيسيا، وأوزبكستان، وجيبوتي، وكوبا، والمالديف، وبولندا، وماليزيا، والهند) كل على حدة، وشهدت هذه اللقاءات مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز التعاون الصحي بين الجانبين.