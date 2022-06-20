"الجمعة": التاريخ أثبت أهمية "الدور السعودي-المصري" في التصدي لما واجهته الأمة العربية من أزمات

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من الدول العربية السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية في عام 1945، وتعمل الدولتان على تعزيز دور الجامعة بصفتها مظلة عربية، تجمع العرب، وتنسق المواقف بينها، وتعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية، وتبذلان في هذا الإطار جهودًا كبيرة لتعزيز حضور الجامعة الدولي والإقليمي.