الجمعية الخيرية للاعبي كرة القدم تطلق "سلة أصدقاء" و"تأثيث المنازل"

وتأتي الحملة الأولى لتغطي الجانب الغذائي للمستفيدين من اللاعبين القدامى وأسرهم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وانطلاقًا من أهمية هذا الشهر الفضيل وما يتطلبه من خصوصية غذائية قد تثقل كاهل ربّ الأسرة لتأمين حاجيات أسرته الغذائية؛ حيث تعمل حملة "سلة أصدقاء" منذ سنوات على تأمين سلة غذائية بأصناف محددة لأسر اللاعبين القدامى المسجلين في الجمعية. أما الحملة الثانية فقد خصصتها لتأثيث منازل ٢٦ أسرة من الأسر الأشد حاجة؛ لتأمين سكن لائق بهذه الأسرة يسهم في استقرارها اجتماعيًا.