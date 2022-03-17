الجمعية الخيرية للاعبي كرة القدم تطلق "سلة أصدقاء" و"تأثيث المنازل"

أطلقت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية بالتعاون مع المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"؛ حملتي "سلة أصدقاء"، و"دعم التأثيث" لمستفيدي جمعية أصدقاء ممن خدموا رياضة الوطن لسنواتٍ طويلة وضاقت بهم السبل بعد أن غادروا المستطيل الأخضر محملين بالديون في وقتٍ تعاني الرياضة من قلة الدعم المالي.
وتأتي الحملة الأولى لتغطي الجانب الغذائي للمستفيدين من اللاعبين القدامى وأسرهم مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وانطلاقًا من أهمية هذا الشهر الفضيل وما يتطلبه من خصوصية غذائية قد تثقل كاهل ربّ الأسرة لتأمين حاجيات أسرته الغذائية؛ حيث تعمل حملة "سلة أصدقاء" منذ سنوات على تأمين سلة غذائية بأصناف محددة لأسر اللاعبين القدامى المسجلين في الجمعية. أما الحملة الثانية فقد خصصتها لتأثيث منازل ٢٦ أسرة من الأسر الأشد حاجة؛ لتأمين سكن لائق بهذه الأسرة يسهم في استقرارها اجتماعيًا.
وقد سخرت جمعية أصدقاء كافة الإمكانيات الإعلامية لدعم الحملتين لتغطيتها من خلال مشاركة المجتمع في التبرع، وقد شهدت مشاركة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الجمعية الكابتن ماجد أحمد عبدالله، إضافةً إلى جمع من الرياضيين والشخصيات الاجتماعية، وذلك بِحث المجتمع على التعاون والتكاتف والتعاضد في مساندة الأسر الأشد حاجة من اللاعبين القدامى وأسرهم.
وقال عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية الأمين العام فهيد الدوسري: هاتان الحملتان تأتيان وفق التشاركية التي تنتهجها الجمعية مع منظمات القطاع الحكومي بالمملكة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي سخرت الإمكانيات كافة أمام القطاع غير الربحي لتوفير الدعم اللازم لمستفيديه، وتشجيع المجتمع على المشاركة المجتمعية.
وأضاف: مشاركة المسؤولين والشخصيات الرياضية والاجتماعية في حث المجتمع على التعاضد؛ دليلٌ على إيمان المسؤول والمجتمع بأهمية المشاركة المجتمعية ودورها في الرقي بالقطاع غير الربحي.
وأشار إلى أن اختيار مجال الحملتين في المجال الغذائي والأثاث نابع من حاجة المستفيدين لذلك.