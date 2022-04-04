الجمعية السعودية لكُتّاب الرأي تحتفي بمسيرة "العامودي"

احتفت الجمعية السعودية لكُتّاب الرأي بمسيرة الكاتب المعروف محمد عمر العامودي؛ صاحب عمود "حديث الأربعاء" الشهير الذي نُشر في صحيفتَي "المدينة" و"عكاظ" على مدى 50 عاماً.
وشارك نخبة من كُتّاب الرأي والمثقفين في هذه الأمسية التي أُقيمت بمدينة جدة ضمن نشاط "مسيرة كاتب"، حيث استعرض الحضور إسهامات العامودي من خلال الكتابة الصحفية في تناول قضايا المجتمع.
وتحدث الكاتب محمد عمر العامودي؛ في الأمسية التي أدارها الكاتب د. زيد الفضيل؛ عن بعض سمات مسيرته الكتابية ومحطاتها مستعرضاً بعض آرائه التي طرحها طيلة عقود وقرأت المستقبل وبرزت ملامحها في تطوير عديد من الأنظمة.