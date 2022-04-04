الجمعية السعودية لكُتّاب الرأي تحتفي بمسيرة "العامودي"

وتحدث الكاتب محمد عمر العامودي؛ في الأمسية التي أدارها الكاتب د. زيد الفضيل؛ عن بعض سمات مسيرته الكتابية ومحطاتها مستعرضاً بعض آرائه التي طرحها طيلة عقود وقرأت المستقبل وبرزت ملامحها في تطوير عديد من الأنظمة.