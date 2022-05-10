الجموع الغفيرة تؤدي صلاة الميت على قتيلة زوجها يوم العيد بـ"رجال ألمع"

أدت جموع غفيرة من المواطنين بعد عصر اليوم بجامع الرصعة برجال ألمع، صلاة الميت على الفتاة التي أقدم زوجها على قتلها نهار عيد الفطر المبارك.
ونقلت الجثة إلى قريتها "ذات الحلي"؛ حيث جرت مواراتها الثرى واستقبال المعزين في الفقيدة" رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".
وكانت السلطات الأمنية في منطقة عسير قد فتحت ملف التحقيق في قيام مواطن بقتل زوجته أمام طفليها بطلق ناري من مسدس عصر أول أيام العيد بمحافظة رجال ألمع؛ على إثر خلاف بينهما.
ونشرت "سبق" الخبر في الرابع من شهر مايو الجاري بعنوان "لخلاف بينهما.. مواطن يقتل زوجته أمام طفليها أول أيام عيد الفطر بـ"رجال ألمع".
وجاء في الخبر: أقدم مواطن بمحافظة رجال ألمع التابعة لمنطقة عسير عصر أول أيام عيد الفطر المبارك، على قتل زوجته أمام نظر طفليها، بمسدس استخدمه في جريمته؛ على إثر خلافات أسرية بينهما دفعته لذلك.
وقالت مصادر "سبق": إن الجريمة تمت بمنزل أهل الضحية حيث كانت الزوجة تقيم.. ليقوم الجاني بعد ذلك بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية التي شرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة في مثل هذه الحالات، فيما لا تزال عمليات التحري والبحث جارية لمعرفة كامل تفاصيل وحيثيات القضية التي هزت المنطقة بأكملها. وأحيلت القضية للنيابة العامة التي باشرت بدورها التحقيق.