"الجميعي" لـ"سبق": لن نسمح بدخول شاحنات الخدمات لمركزية مكة دون تصريح

كشف مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور، اللواء سليمان بن معيوض الجميعي، لـ"سبق" أنه لن يسمح بمرور بدخول الشاحنات المخصصة للخدمات دون أن تحمل تصاريح دخول للمنطقة المركزية، وقال: لدينا تنسيق مع لجنة السقايا والرفادة التابعة لإمارة منطقة مكة المكرمة لتسهيل دخول مقدمي الخدمات، ومن ضمنها البرادات التي تحمل الوجبات الجافة الخاصة بمشاريع إفطار صائم لساحات المسجد الحرام. وسيكون دخول الشاحنات للمنطقة المركزية خارج أوقات الذروة، ولها مسارات مخصصة لذلك.