"الجميعي" يطلع على استعدادات مطوفي جنوب شرق آسيا لموسم الحج

نفذ مدير عام المرور اللواء سلمان الجميعي، زيارة لمقر شركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا ببرج مشارق، التقى خلالها رئيس مجلس الإدارة المشرف العام على فريق الحج عدنان مندورة، ورئيس فريق الحج التنفيذي وليد رشيدي، وعدداً من أعضاء المجلس.
واطلع "الجميعي" على استعدادات الشركة لموسم حج هذا العام 1443هـ، وما اتخذته من تجهيزات وترتيبات لراحة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر واطمئنان.
وأكد "عدنان مندورة" أن الشركة اتخذت كافة الاستعدادات والتحضيرات منذ وقت مبكر لموسم حج هذا العام، لافتاً إلى أنها استكملت وضع الخطط التشغيلية والبرامج من أجل نجاح موسم الحج.
وبين أن الشركة بدأت تنفيذ كافة برامجها الخاصة باستقبال الحجاج وتفويجهم عبر مشروع التطويف المركزي، وتهيئة المساكن والوقوف على تجهيزها من خلال الزيارات الميدانية.
من جهة أخرى، نظم رئيس مجلس الإدارة بشركة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا المشرف العام على فريق الحج عدنان مندورة، ورئيس فريق الحج التنفيذي وليد رشيدي، وأعضاء فريق الحج زيارة لمقر قطاع الشؤون العامة (الصحة، وإرشاد التائهين، والتوعية).
ووقف الفريق على سير العمل في القطاع وآلية تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لموسم حج هذا العام، كما اطلع الفريق على جداول البرنامج المخصصة للقطاع في مجالات الصحة وإرشاد التائهين والتوعية.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الحج عدنان مندورة، أن الهدف من الزيارة الاطلاع على ما وصل إليه العمل بقطاع الشؤون العامة منذ بداية الموسم والترتيبات المتخذة للتفويج إلى منشأة الجمرات وطرق إرشاد التائهين وتوعية الحجاج حتى يؤدوا مناسكهم بكل سهولة ويسر.
إلى ذلك، وصل عدد العقود التي أبرمتها الشركة لإسكان حجاجها 464 عقداً، تم اعتماد 447 عقداً. ووصل عدد المساكن التي خضعت للكشف 136 مسكناً، تم اعتماد 102 مسكن منها، وفي المقابل وصل عدد الحجاج المعتمدة مساكنهم 138.319 حاجاً وحاجة.
فيما أوضحت الإحصاءات اليومية أنه وبنهاية يوم السبت الثالث من ذي الحجة فإن مجموع عدد حجاج الشركة في مكة المكرمة بلغ 117671 حاجاً وحاجة، وصل منهم عن طريق مطار الملك عبدالعزيز في جدة 60343 حاجاً وحاجة.