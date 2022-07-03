"الجميعي" يطلع على استعدادات مطوفي جنوب شرق آسيا لموسم الحج

إلى ذلك، وصل عدد العقود التي أبرمتها الشركة لإسكان حجاجها 464 عقداً، تم اعتماد 447 عقداً. ووصل عدد المساكن التي خضعت للكشف 136 مسكناً، تم اعتماد 102 مسكن منها، وفي المقابل وصل عدد الحجاج المعتمدة مساكنهم 138.319 حاجاً وحاجة.