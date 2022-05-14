"الجميلي": على المواطن أن يدفع الثمن حتى يحافظ التجار على أرباحهم

وفي مقاله "لماذا يدفع المستهلك وحده الثمن؟!" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: "(نَحنُ الأرخص، والأفضل، والأكبر)، عبارات كان يمكن أن يُمرّرها مسؤولو بعض المؤسسات الخدمِيّة والمَدنِيّة في سنوات خَلَت، لمواجهة أية شَكوى من المواطنين؛ ولكن مصيبة أن يحدث هذا؛ في ظِل الانفتاح الإعلامي، والثورة التقنية، وسهولة الوصول للمعلومة في أية مكانٍ في العالم.. وهذا ما فعله بيان (اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن)، وهو ينفي ارتفاع أسعار البيض في أسواقنا مقارنة بالدول المجاورة، حيث أثبت المغردون ذلك ومن خلال تطبيقات المراكز التجارية في تلك الدّول؛ ليأتي التأكيد بأنّ أعضاء اللجنة وبيانها ما زالوا يعيشون في أروقة ذلك الماضي، أيضاً رئيس تلك اللجنة في حديث مع (قناة الإخبارية) بَشّر بأن أسعار البيض ستزيد خلال الأيام القادمة، ناصحاً المستهلك بأن يكون رشيداً".