الجناح السعودي في معرض "إكسبو 2020 دبي" يحتفي بالمكتبات العامة والمتخصصة

وعرض جناح المملكة على شاشته الرقمية الضخمة فيلمًا مصورًا حمل عنوان "المكتبات" استعرض من خلاله مجموعة من أهم المكتبات داخل المملكة، ومن بينها مكتبة الرحمانية في الغاط، ومكتبة المسجد النبوي في المدينة المنورة التي تعد من أهم وأقدم المكتبات في المملكة العربية السعودية؛ حيث تضم بداخلها مجموعة من الكتب التاريخية النادرة التي يعود تاريخ وقفها على المسجد النبوي قبل القيام بإنشاء المكتبة، كما قدم الفيلم المصوّر بعضًا من اللقطات من أروقة بعض المكتبات الواقعة في العاصمة الرياض، من بينها مكتبة الأمير سلطان للعلوم والمعرفة التابعة لجامعة الإمام، ومكتبة الملك فهد الوطنية التي تعد واحدة من مكتبات العاصمة السعودية المميزة، وتهدف إلى نشر الثقافة والمعرفة المتعلقة بجميع المواضيع والمجالات التي توجد بالمملكة، فضلًا عن اهتمامها بجمع كتب التراث والمخطوطات، كذلك جمع الإصدارات كافة التي يقدمها أبناء المملكة في الخارج.