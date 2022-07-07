"الجناع": يوم عرفة ليس للحجاج فقط.. اغتنمه لتكتب من العتقاء ولا يفوتك الخير

وأضاف "الجناع" أن يوم عرفة ليس فقط للحاج، بل إنه حتى لغير الحجاج، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم حديث عائشة -رضي الله عنها- عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة"، وأشار بعض أهل العلم بالقول إن العتق من النار في يوم عرفة أكثر من ليالي رمضان، وأن الله ليدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة.