"الجناع": يوم عرفة ليس للحجاج فقط.. اغتنمه لتكتب من العتقاء ولا يفوتك الخير

حثّ الداعية يحيى الجناع، على اغتنام يوم عرفة؛ لأن رحمة الله ومغفرته تشمل حتى من هو في خارج عرفة؛ ولذلك حثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على صيام ذلك اليوم، وذلك خلال حديثه على قناة المجد العلمية، مبيناً أننا الآن في الأيام الأخيرة من أيام العشر من ذي الحجة، والخير إذا شارف على الانتهاء أسرع.
وأضاف: "الآن قد تحل عليك المغفرة في آخر هذه الأيام، ربما أنك سجلت بأنك من العتقاء في هذه الأيام، وقال: لا يفوتك يوم عرفة، يقول -صلى الله عليه وسلم-: "احتسب على الله أن يكفر صوم يوم عرفة السنة الماضية والسنة الباقية". يعني سنتين تكفر بصيام يوم واحد".
وأضاف "الجناع" أن يوم عرفة ليس فقط للحاج، بل إنه حتى لغير الحجاج، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم حديث عائشة -رضي الله عنها- عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة"، وأشار بعض أهل العلم بالقول إن العتق من النار في يوم عرفة أكثر من ليالي رمضان، وأن الله ليدنو من عباده فيباهي بهم الملائكة.
واستطرد بأن هناك تعليقاً عجيباً من عبدالبر على هذا الحديث، أن هذا دليل على أنه قد غفر لهم لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب، وختم مغفرة الله -عز وجل-، ورحمته تشمل حتى من في خارج عرفة لذلك حثنا صلى الله عليه وسلم على صيام هذا اليوم.
وأشار إلى أن يوم عرفة هو ثاني أيام الحج، ويوافق هجرياً اليوم التاسع من ذي الحجة، وهو أحد أيام الأشهر الحرم لقول الله تعالى: "إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ" [سورة التوبة: 39]، ومن بينها شهر ذي الحجة.
وقال إن صوم يوم عرفة ليس فرضاً، لكنه سنة مؤكدة عن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، ويُستَحَبُّ لغير الحاجِّ ليكون الجميع وُقوفاً على باب الرحمة والمغفرة هذا بحَجِّه، وذاك بصومِه، ولا يُستَحب صيام هذا اليوم للحاج، فالأولى له الفطر؛ لأنه أرفق به في آداب الوقوف ومهمات المناسك.