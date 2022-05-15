الجنود المجهولون.. مُحكّم ومتطوعة يكشفان لـ"سبق" كواليس الإنجاز السعودي في "آيسف 22"

ويلفت الشاب السعودي إلى انبهار المُحكّمين الأجانب بتجاوب الطلاب السعوديين أثناء مناقشتهم في الأبحاث، وبما قدموه من أبحاث ترتقي لدرجة الدكتوراه.. ويقول: "عندما انتهينا من التحكيم اجتمعنا كحكام لجنة في قاعة مغلقة للحديث عن أعمال الطلبة المشاركين. وبشهادة الحكام، ومن ضمنهم أكثر من بروفيسور مشارك من جامعة جورجيا تك، شهدوا بأن أبحاث الطلبة السعوديين أبحاث في درجة الدكتوراه، وكانوا منبهرين من تجاوب الطلبة السعوديين، ومجاراتهم المُحكّمين في النقاش.. فكما قال سعادة الدكتور سعود المتحمي: (نحن لم نأتِ لمزاحمة الكبار.. نحن هم الكبار). وفعلاً، الفريق السعودي الدولي أثبت أنه من الكبار، والقادم أفضل وأكبر إن شاء الله".