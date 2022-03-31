الجهات الأمنية تبدأ عمل نقاط فرز سيارات المعتمرين بمداخل العاصمة المقدسة

بدأت الجهات الأمنية أعمالها الميدانية في مداخل العاصمة المقدسة والمنطقة المركزية تزامناً مع قرب دخول شهر رمضان المبارك.
وفي التفاصيل، تمركزت نقاط الفرز في مداخل العاصمة المقدسة، لتوجيه سيارات المعتمرين إلى المواقف المخصصة لهم، وفي مداخل المنطقة المركزية، وهي الخطة الموسمية التي تهدف من خلالها قوات أمن العمرة إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية طوال أيام وليالي الشهر الكريم.
وتم توفير خدمات النقل العام في المواقف المخصصة لإيقاف سيارات المعتمرين، عبر الحافلات الترددية لنقل المعتمرين من وإلى المسجد الحرام.