الجهات الأمنية تبدأ عمل نقاط فرز سيارات المعتمرين بمداخل العاصمة المقدسة

وفي التفاصيل، تمركزت نقاط الفرز في مداخل العاصمة المقدسة، لتوجيه سيارات المعتمرين إلى المواقف المخصصة لهم، وفي مداخل المنطقة المركزية، وهي الخطة الموسمية التي تهدف من خلالها قوات أمن العمرة إلى ضمان انسيابية الحركة المرورية طوال أيام وليالي الشهر الكريم.