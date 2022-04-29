الجهات الأمنية تُغلق طريق "الخرمة- تربة" بعد سيول وادي البحرة

وفي مشهد يتكرر مع هطول الأمطار الموسمية، أوقفت سيول وادي البحرة بمركز الغريف صباح اليوم، حركة المسافرين على طريق الخرمة- تربة، كما اجتاحت السيول المزارع القريبة، دون وقوع خسائر بالأرواح والممتلكات.