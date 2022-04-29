الجهات الأمنية تُغلق طريق "الخرمة- تربة" بعد سيول وادي البحرة

أغلقت الدوريات الأمنية وفرق الدفاع المدني بمحافظة الخرمة ومركز الغريف، وبتوجيهات من محافظ الخرمة شاكر بن خالد الشريف، صباح اليوم، طريق الخرمة- تربة بعد السيول القوية التي جرت مع وادي البحرة بمركز الغريف وطمرها الطريق.
وفي مشهد يتكرر مع هطول الأمطار الموسمية، أوقفت سيول وادي البحرة بمركز الغريف صباح اليوم، حركة المسافرين على طريق الخرمة- تربة، كما اجتاحت السيول المزارع القريبة، دون وقوع خسائر بالأرواح والممتلكات.
ووصلت السيول المنقولة بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس، على حضن ومركز شعر والحرة شرق الغريف إلى وادي الخرمة ظهر اليوم.
من جهتهم، جدد أهالي مركز الغريف ومستخدمو طريق الخرمة- تربة، مطالبهم بسرعة تنفيذ مشروع كوبري وادي البحرة، والذي يقع على طريق مهم يربط مناطق الجنوب ومحافظة تربة بطريق الخرمة- ظلم، وطريق الرياض.
وطالب الأهالي بسرعة النظر في معاناتهم مع هذا الطريق عند هطول الأمطار الغزيرة وجريان وادي البحرة، والذي يقطعهم عن أعمالهم اليومية.