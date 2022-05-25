الجهات الأمنية تواصل مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة

واصلت الجهات الأمنية بالأمن العام مهامها في ضبط المتسولين، في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.