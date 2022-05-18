الجهات الحكومية والخاصة تشارك في مبادرة "ساعة التعداد"

وعبّرت الهيئة العامة للإحصاء عن الشكر والتقدير لجميع الجهات الداعمة لهذه المبادرة وإتاحتها هذه الساعة لموظفيها، حاثة بقية الجهات الحكومية والخاصة على تبني مثل هذه الخطوة العملية المهمة التي تأتي في إطار توسيع وتفعيل دائرة المشاركة في تنفيذ برنامج تعداد السعودية 2022، الذي انطلقت أعماله التحضيرية منذ العام المنصرم، فيما دُشنت مرحلة العد الفعلي له في 10 مايو الجاري.