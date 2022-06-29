الجهات العاملة بمنفذ الوديعة.. منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات لضيوف الرحمن

وتبذل الجهات الحكومية ذات العلاقة كل جهودها في استقبال حجاج بيت الله الحرام بتقديم جميع الخدمات لهم، حيث تدعم الجوازات بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لأعمال الحج لضمان سرعة إنهاء إجراءات دخول الحجاج؛ لكي يتمكنوا من العبور في وقت قياسي ودون تأخير، في حين تقدم جمارك المنفذ خدماتها لضيوف الرحمن المتمثلة في تجهيز مسارات خاصة بحافلات نقل الحجاج وإعطائهم الأولوية في إنهاء إجراءات الدخول، والتفتيش عبر أجهزة الأشعة السينية لسرعة إنهاء الإجراءات، والتفويج المنظم عبر خيام كبيرة مكيفة، إلى جانب رفع طاقة المنفذ التشغيلية لاستقبال الحجاج وتيسير دخولهم.