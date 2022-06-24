"الجهني"لـ"سبق": مطابخ مركزية ستدخل الخدمة للمرة الأولى خلال حج هذا العام

وأشار إلى دخول مطابخ مركزية في الخدمة لأول مرة، حيث قامت شركة كدانة بإنشائها، فيما تعود الإعاشة إلى ما كانت عليه في عام 1440ه، واعدًا بأنها ستكون بشكل مرضٍ لأذواق حجاج بيت الله الحرام.