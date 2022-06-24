"الجهني"لـ"سبق": مطابخ مركزية ستدخل الخدمة للمرة الأولى خلال حج هذا العام

كشف رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل المكلف الدكتور ساعد الجهني لـ"سبق" عن عودة البوفيهات المفتوحة ووجبات الإعاشة الطازجة التي تحظر في المطابخ وتجهز وتقدم لحجاج الداخل في المشاعر المقدسة.
وأشار إلى دخول مطابخ مركزية في الخدمة لأول مرة، حيث قامت شركة كدانة بإنشائها، فيما تعود الإعاشة إلى ما كانت عليه في عام 1440ه، واعدًا بأنها ستكون بشكل مرضٍ لأذواق حجاج بيت الله الحرام.
وقال "الجهني": في موسم حج هذا العام عمل المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل شراكة بينه وبين مكتب استشاري متخصص لمتابعة سير خدمات الاعاشة وقمنا بمسح ميداني لجميع متعهدي الإعاشة، وكذلك لدينا لقاءات إثرائية مع أمانة العاصمة المقدسة لتعزيز المفاهيم المطلوب توفرها من قبل متعهدي الإعاشة ومشرفي الشركات.
وأضاف: الأمور مطمئنة والعمل قائم بوتيرة منظمة وأي صعوبات تواجه المجلس التنسيقي تسعى وزارة الحج والعمرة من خلال غرفة عمليات مشتركة لتذليل الصعوبات التي تواجهنا ونهدف على تقديم خدمات مميزة لحجاج الداخل بأرقى مستوى وغايتنا رضا الله أولًا في أعمالنا ثم رضا ضيوف الرحمن.
وأردف رئيس المجلس التنسيقي لحجاج الداخل: نعمل مع وزارة الحج والعمرة في موسم حج هذا العام على تجويد الخدمات بأعلى مستوى، ويوجد الحاج الخفي بهدف تقييم رضا الحاج في الخدمات المقدمة من شركات حجاج الداخل وذلك بحسب محطات الوصول، وسيتم التقييم لكل محطة.
وتابع: في هذا العام توجد مبادرة مميزة وهي الخيام المطورة لسكن الحجاج لهذا العام في مشعر منى التي نفذتها شركة كِدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في مرحلتها الأولى وستكون بإذن الله مرضيًا لحجاج بيت الله، وتعتبر بمثابة غرف فندقية مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة .
وكشف "الجهني" أن موسم حج هذا العام سيتم تغطية مشعر عرفات بالتيار الكهربائي بالكامل، وقد كان في السابق تستخدم المولدات الكهربائية، موضحًا أن 80 ألف من حجاج الداخل سيتم نقلهم بين مشعر منى وعرفات عبر قطار المشاعر .
وكان المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل قد أطلق الأربعاء الماضي ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل تحت عنوان متحد وبرعاية المهندس حاتم مؤمنة الرئيس التنفيذي لشركة كدانة.
ويهدف الملتقى إلى بناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة، والاطلاع على أفضل الخدمات المقدمة للإعاشة والنقل والتسكين، وسهولة التواصل مع الشركات المقدمة للخدمة، ودعم الجهود الموحدة بين شركات حجاج الداخل.
ويستهدف الملتقى، الذي ينظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، في مركز "متحد" بمشعر عرفات على مدى 9 أيام؛ ملاّك شركات حجاج الداخل، والعاملين في قطاع حجاج الداخل، وقطاع الإسكان، وقطاع النقل، وقطاع الإعاشة، وقطاع التقنية.