"الجهني": توجيه بإتاحة تقديم طواف الإفاضة لمن لا يرغب في تأجيله للنفرة

وقال "الجهني"، على هامش ملتقى تجهيزات شركات حجاج الداخل المقام في مشعر عرفة تحت إشراف المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، وبرعاية من الرئيس التنفيذي لشركة كدانة، أن الجديد هذا العام هو أنه سيتاح للحجاج فرصة أداء طواف الإفاضة يوم العاشر والحادي عشر بشكل منظم من خلال تسيير أفواج إلى مكة المكرمة لأداء هذا الركن من أركان الحج.