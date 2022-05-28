"الجهني": 3 باقات لإسكان الحجاج.. والأسبوع المقبل إطلاق حجوزات الداخل.. وخيام مطوَّرة لأول مرة

وقال "الجهني" في لقاء مع قناة "الإخبارية": "المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، الذي تشرف عليه وزارة الحج، يمارس أعماله في هذا الموسم بكامل طاقاته وقوته، وستشارك شركات حجاج الداخل في تقديم الخدمات هذا العام من خلال باقات متنوعة. وتوجد ثلاث باقات، هي: باقة الأبراج في منى، وباقة خيام مطورة، تُنفَّذ لأول مرة هذا العام، تحاكي الغرف الفندقية، وباقة الخيام الاعتيادية، وتتوافر فيها الخدمات كافة".