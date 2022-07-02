الجهود الخضراء للمملكة.. كيف أسست السعودية لمستقبل مُستدامٍ يكافح التغير المناخي؟

وترى المملكة أن تغير المناخ هو تَحَدٍّ للعالم كله؛ مما دفعها إلى الالتزام بالتطبيق الكامل لاتفاقية باريس، التي تأخذ في الاعتبار حقوق الدول وواجباتها، ولهذا السبب دعت المملكة إلى تبني الاقتصاد الدائري للكربون الذي يمثل نهجًا شاملًا ومتكاملًا وجامعًا وواقعيًّا، يعمل على إدارة الانبعاثات.