"الجوازات": البدء في استقبال تصاريح دخول المقيمين العاصمة المقدسة لموسم الحج

بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي"، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.