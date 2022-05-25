محليات
"الجوازات": البدء في استقبال تصاريح دخول المقيمين العاصمة المقدسة لموسم الحج
للعمالة المنزلية والعاملين بالمنشآت وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي"
بدأت المديرية العامة للجوازات في استقبال طلبات إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًّا للمقيمين من العمالة المنزلية، والعاملين من المقيمين بالمنشآت التي تعمل داخل العاصمة المقدسة، وحاملي تأشيرة "العمل الموسمي"، والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1443هـ.
وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين، واختصارًا للوقت، وتوفيرًا للجهد؛ إذ تُتاح من خلال منصة أبشر أفراد لتصاريح العمالة المنزلية، وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة "مقيم" الإلكترونية لجميع المنشآت، بما فيها المسجلة برقم (700) عبر الرابط الآتي: https://makkahpermit.muqeem.sa/#/login.