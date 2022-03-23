"الجوازات" تُعرِّف زوَّار "مؤتمر ومعرض الحج والعمرة" على جهازَيْ "بنان" و"كشف الوثائق المزورة"

يُذكر أن وزارة الداخلية شاركت بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر من خلال خدمات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، وتطبيقَيْ أبشر وميدان، ونادي ضباط قوى الأمن بمكة المكرمة، وإسهامات مكتب تحقيق الرؤية والقطاعات الأمنية بوزارة الداخلية في برنامج خدمة ضيوف الرحمن ضمن برامج رؤية المملكة 2030.