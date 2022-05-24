"الجوازات": يمكن للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر "أبشر" دون مراجعتنا

أتاحت المديرية العامة للجوازات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والزائرين للمملكة، إمكانية الاستعلام عن رقم الحدود عبر منصة أبشر الإلكترونية.
وأعلنت المديرية عبر حسابها على تويتر، أن الخدمة الجديدة ستوفر على الزائرين مراجعة إدارات الجوازات للاستعلام عن رقم الحدود.
وكانت الجوازات قد دشنت عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى توفير مزيدٍ من المرونة في إنجاز الإجراءات التي تختص بها المديرية.
وشملت الخدمات التي تمّ تدشينها عبر منصة "أبشر" تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في "أبشر" بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.