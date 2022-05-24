"الجوازات": يمكن للزائرين الاستعلام عن رقم الحدود عبر "أبشر" دون مراجعتنا

وشملت الخدمات التي تمّ تدشينها عبر منصة "أبشر" تواصل المستفيدين مع الجوازات لتنفيذ الخدمات غير المتاحة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع الجوازات، وخدمة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والزائرين، والتابعين، والمرافقين في "أبشر" بموجب رقم الحدود أو رقم هوية مقيم.