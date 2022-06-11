الجوف.. الهلال الأحمر يباشر أول حالة بمسار "الجلطات القلبية" بسكاكا

وورد بلاغ للفرق الإسعافية من غرفة عمليات الهيئة (997) عن وجود شخص في منزله وهو بالعقد الخامس من العمر يعاني من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس، وعلى الفور توجهت إليه فرقة إسعافية وأجرت العلامات الحيوية وتخطيط قلب ECG، وأُرسِل للتوجيه الطبي بغرفة العمليات، حيث وجه استشاري الهيئة بالتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية وإدخال المريض إليه مباشرة.