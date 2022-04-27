"الجوهرة آل سعود": المسؤولية الاجتماعية ليست شعارًا بل برامج تُنفَّذ لغرسها في نفوس المجتمع

قالت الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود، رئيسة جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف: "إن الجمعية تعمل من خلال برامج ومبادرات مجتمعية لتحسين وتطوير أفراد المجتمع، بخاصة ذوي الظروف الخاصة. ونسعى من خلال الاتفاقيات الثلاث مع أمين محافظة الطائف وجمعية (إعلاميون) والقطاع الخاص إلى أن نضع المسؤولية الاجتماعية ضمن الأولويات".
وأضافت: "المسؤولية الاجتماعية ليست شعارًا فقط. هناك برامج وأهداف ومناهج تُدرس وتُفعل وتُغرس في نفوس أبنائنا وبناتنا. ويأتي ذلك من خلال حرص مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على تفعيل المسؤولية الاجتماعية في منطقة مكة المكرمة، ونشر ثقافتها في المجتمع".
ودعت الأميرة "الجوهرة" رجال ورواد الأعمال إلى دعم الجمعيات الخيرية والمسؤولية الاجتماعية من خلال برامجها ومبادراتها المجتمعية في منشآتهم؛ وذلك لتحسين المشهد البصري في الأحياء بعمل رسومات ومجسمات جمالية في ميادين المدن.. مضيفة: "نتمنى أن نشاهد مثل هذه المبادرات في مدينة الطائف".
جاء ذلك خلال توقيع جمعية فتاة ثقيف مساء أمس اتفاقية شراكة مجتمعية مع كل من أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد القثامي، وجمعية (إعلاميون) - فرع الطائف، ومثَّلها مدير الجمعية محمد سعيد المالكي، ومؤسسة عوض الجعيد لتدوير المخلفات والورق، ووقَّع بالنيابة نايف الطويرقي.
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى توحيد الجهود والبرامج والمشاريع، وبناء مجلس تنسيقي بين الجهات، وتخفيف التكاليف المترتبة على تنفيذ مشروع معيَّن، وتبادل الخبرات والأفكار بين المؤسسات، والرقي بالمؤسسات في وقت وجيز، وتطوُّرها في وقت واحد. ومثَّل الجمعية في التوقيع رئيسة الجمعية الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود.
من جهتها، شكرت الأميرة الجوهرة جميع الجهات المشاركة في الاتفاقيات على تعاونهم المستمر مع الجمعية، الذي أثمر توقيع مثل تلك الشراكات؛ وذلك لما لها من أهمية، سوف تعود بالفائدة مستقبلاً على المستفيدين من الجمعية.