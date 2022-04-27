"الجوهرة آل سعود": المسؤولية الاجتماعية ليست شعارًا بل برامج تُنفَّذ لغرسها في نفوس المجتمع

وتهدف تلك الاتفاقيات إلى توحيد الجهود والبرامج والمشاريع، وبناء مجلس تنسيقي بين الجهات، وتخفيف التكاليف المترتبة على تنفيذ مشروع معيَّن، وتبادل الخبرات والأفكار بين المؤسسات، والرقي بالمؤسسات في وقت وجيز، وتطوُّرها في وقت واحد. ومثَّل الجمعية في التوقيع رئيسة الجمعية الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن تركي آل سعود.