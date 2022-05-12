"الجيومكانية" و"هيئة البحر الأحمر" تبحثان تعزيز التنسيق المشترك

وشهد اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك وتطوير التنسيق في العديد من المجالات بما يخدم ويحقق أهداف الهيئتين، كما تم استعراض مشاريع وأعمال الهيئة الجيومكانية والخدمات والمنتجات التي تقدمها.